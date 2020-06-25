انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن فقدان الفنانة ” رجاء الجداوي ” للوعي وانخفاض نسبة الأكسجين في دمها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا .

لتخرج ” أميرة مختار ” إبنة رجاء الجداوي لنفي هذا الأمر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت قائلة : ” خبر كاذب وأكد لي الأطباء المقيمين عدم حدوث ذلك بالمرة وإن الرقم ده ليس له أساس من الصحة ولا حتى قربنا منه ” .

وتابعت : ” وأن هي فعلا حالة حرجة ولكن بوعيها وهم من يقوموا بتخديرها بعد التأكد من وعيها والحمد لله ” .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تتواجد بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ إصابتها بالفيروس في أول يونيو الجاري وتتواجد حاليا بغرفة العناية المركزة وتم تركيب جهاز تنفس إختراقي لها .