إبنة رجاء الجداوي مريضة وتدعو لها بالشفاء

كشفت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ عن مرض إبنتها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”سلامتك يا نور عين مامي، ألف ‏سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمني عليكي يا رب يا رب يا روح قلبي”.‏

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> سلامتك يا نور عين مامي الف سلامه ربنا يشفيك ويعافيك وطمني عليكي يارب يارب يا روح قلبي A post shared by رجاء الجداوي (@ragaaelgedawy) on Sep 13, 2019 at 3:38am PDT



يشار إلى أن الجداوي تشارك في بطولة مسلسل “شبر مية” وهو مأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب، ومن إخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي.

ويشارك فيه أيضاً الممثلون أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة وندى موسى.