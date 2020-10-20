تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “مايا” إبنة الفنانة “روجينا” والفنان “أشرف زكي”، أحدهم كانت الاولي قد نشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّقت عليها قائلة: “ النسخة الأصغر منى”.

وأوضحت تلك الصور التشابه الكبير والواضح بين الإبنه الكبري “مايا” ووالدتها الفنانة روجينا، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي روجينا مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا بجمال ونعومة وجه الإبنة التي ورثت عن والدتها تلك الملامح الطفولية المميزة.

أشرف زكي وروجينا وإبنتهما مايا

في سياقٍ آخر، شاركت النجمة روجينا جمهورها بصورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح”، بفستان سواريه بإطلالة مختلفة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها :”نجلا سعد من مسلسل أسود فاتح”، لتنال إعجاب عدد كبير من جمهورها

“مسلسل أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.