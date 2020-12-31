من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

وهذا ماحدث مع الإعلامية المصرية “ريهام سعيد” ،حيث أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، تداول صورة لـ “أمينة” إبنتها الكبري، كانت قد نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن هناك بعض الشبه بين أمينة وبين والدتها.

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هم “أمينة” و”يوسف” من زيجة سابقة، وطفلها “طارق”، الذي يبلغ من العمر حالياً ما يقارب الثلاث سنوات، من زوجها الحالي .

في سياقٍ آخر، علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بعودة برنامجها صبايا الخير، مرة ثانية، عقب التحقيق معها، وإلزامها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج المقبلة، ونشرت ريهام قرار المجلس الأعلى للإعلام، على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الحمد لله”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا كشف فيه تفاصيل التحقيقات بشأن “برنامج صبايا الخير” والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن تقرر إيقاف البرنامج بعد حلقة صيد الثعالب.

وقال المجلس في بيانه، إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.