أعربت ” هند سعيد صالح ” إبنة الفنان الراحل ” سعيد صالح ” عن سعادتها بالمفاجأة التي قدمها لها المخرج ” أحمد خالد موسى ” خلال حلقات مسلسل ” ملوك الجدعنة ” في مشهد استوحاه من والدها.

حيث استعان مخرج العمل في أحد مشاهد الحلقة الخامسة من المسلسل بجملة كان قد قالها سعيد صالح في مقابلة تليفزيونية له وهو يتحدث عن فترة تواجده في السجن .

وجاءت جملة الفنان الراحل على لسان الفنان ” محمد عبد العظيم ” بالمسلسل في مشهد جمعه بالفنان ” عمرو سعد ” والفنان ” مصطفى شعبان ” داخل السجن .

وعلقت هند سعيد صالح على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقالت : ” أول يوم رمضان صديقي الأستاذ أحمد خالد موسى مخرج مسلسل ملوك الجدعنة قالي في مشهد في الحلقة الخامسة مخصوص عشانك وان المشهد مستوحى من حوار لبابا ” .

وتابعت : ” طبعا أنا كل اللي جه في دماغي أنه مشهد في فيلم أو مسلسل وبقيت أركز وأركز أكتر في سلام يا صاحبي بالذات لأن الناس بتقول من قبل ما تتفرج على المسلسل إنه نسخة من سلام يا صاحبي مع أن المسلسل مالوش أي علاقة فعلا ” .

وأضافت : ” ولما جت الحلقة الخامسة ولقيت الفنان محمد عبد العظيم قال الحوار المكتوب في الصورة .. وقفت وصقفت ودمعت وحسيت بشوية مشاعر مش فاهماها .. ده كان رد بابا في حوار تليفزيوني لما اتسأل عن سنة السجن وهل كان خايف من وجوده وسط المجرمين أو لأ ” .

واختتمت هند سعيد صالح منشورها قائلة : ” أنا بجد فرحانة أوي إن الحوار كان من حوار شخصي لبابا مش حوار من فيلم مثله سعيد صالح .. وبشكر صديقي المخرج أحمد خالد والأستاذ الفنان محمد عبد العظيم على الإهداء ده ” .