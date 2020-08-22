شاركت الممثلة المصرية “ندى بسيوني” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعه من الصور شهدت ظهور إبنتها الوحيدة “مايا” من طليقها الفنان “سناء شافع”، التى خطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير مع والدتها.

وأرفت بسيوني تلك الصور برسالة فخر وحب مؤثرة لإبنتها بمناسبة تخرجها من الجامعة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والدولية، فكتبت تقول:”كم انا فخوره بلوحاتكً ومعرضك يا مايا ابنتي الوحيده والتي وهبتها عمري وتحملت مسؤليتها وحدي في الحياه منذ ميلادها وكنت ايضا لا ازال في مرحله الدراسه.. والنتيجه فتاه رائعه تخرجت من الجامعه الامريكيه بامتياز مع مرتبه الشرف واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصريه والعالميه ..تعبي مرحش في الارض

جميل انا تري ما بنيته وحدك في الحياه ينير لك الدنيا “.

هذه ليست المره الاولي التى تشهد ظهور “مايا شافع” إبنة الفنان الراحل سناء شافع والفنانة ندى بسيوني، حيث شاركت الأخيرة صوره لها مع إبنتها منذ عدة سنوات عبر حسابها الرسمي بإنستجرام حيث كانت تحتفل معها بمناسبة تخرجها من المدرسة الثانوية ، ولفتت الإبنة في وقتها أنظار المتابعين بالشبه الكبير مع والدتها.

في سياقٍ آخر، تعرضت الفنانة ندى بسيوني إلى بعض الانتقادات من قبل متابعيها، بسبب اتهامهم إياها بتغافل نعي زوجها السابق الفنان الراحل سناء شافع، الذي وفاته المنية في 12 أغسطس الجاري، وجاء تعليق إحدى المتابعات: “ليه أبو بنتك وزوجك السابق، أستاذك الأستاذ سناء شافع مقدمتيش له التعازي وتنعيه أظن عيب أوي”، من جانبها ردت ”بسيوني” على هذه الانتقادات، قائلة:“أنا أول واحدة نزلت تعزية في فيس بوك وتويتر وادخلي حضرتك على المواقع نزلت تعزيتي برغم انفصالي عنه من سنين طويلة، منذ كنت طالبة، يا ريت لا ننتقد وخلاص وبدون التأكد، أنا بعزي كل الناس لأن العزاء واجب”.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة ندى بسيوني حالياً في “مسرحية حمام الست” المأخوذة عن نص “حمام روماني” للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف، “حمام الست” بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.