صدمت إبنة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، والدتها، بالخطوة الطريفة التي لجأت إليها للتسلية ولتغيير شكلها، ومجاراة الموضة بطريقة بريئة ومرحة.

ونشرت سيرين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لأبنتها خلال الدرس في المنزل، وظهرت وهي تضع خصلة إصطناعية باللون البني على شعرها، ليكون لها غرة، وعلّقت: “شو هالستايل الروعة”.

كما ركّزت سيرين على غرة إبنتها للتعبير عن صدمتها من إختيارها للوك الجديد، وعلّقت “لا مش عم صدق الغرة”.

وكانت سيرين قد تألقت بأحدث إطلالة لها، مرتدية فستاناً باللون الأسود وجزئه العلوي مزيّن بالأحجار البرّاقة مع القماش الشفّاف، أما الجزء السفلي فهو بتصميم بسيط مدح جمال جسمها الممشوق، مع حزام من الجلد عند الخصر.





