تداولت حساباتٍ نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور لـ”لولوة الخواجة” إبنة النجمة الإستعراضية “شريهان”، واستطاعت الإبنة أن تخطف الأنظار بجمالها النادر وبالشبة الكبير مع والدتها، حيث أكد عدداً كبير من المتابعين أن الفتاه باتت “نسخة طبق الأصل” من والدتها شريهان خاصة في شبابها .

ومن المعروف أن شريهان دائما ما تلجأ لمشاركة جمهورها ومتابعيها كل فترة مجموعة من الصور لأسرتها الصغيرة المكونة من ابنتيها “لؤلؤة” و”تالية القرآن”، وزوجها ووالد طفلتيها الملياردير الأردنى “علاء الخواجة”، وتوجه لهم رسائل الحب والامتنان فى كثير من الأحيان.

وكانت الفنانة شريهان قد تحدثت سابقاً عن دور ابنتها لولوة في حياتها عبر تغريدة قالت فيها: “وتأكدت أن فعلاً مستحيل أن يكون في شيئ في الدنيا مستحيل بإرادة الله وعزيمة الإنسان.. فيا هدية ربي وأجمل ما فيا، يا أجمل وأعظم أمل وإرادة ساعدتني على محاربة كل ما كان فعلاً مستحيل وصعب ومؤلم وبعيد، يا من كنتي لي أقوى أمل في شفائي وأهم هدف وأمل للحياة”.

في سياقٍ آخر، هنأت النجمة شريهان جمهورها ومتابعيها بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، حيث كتبت:”‏﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾، اللهُمّ غيثاً وعاماً هجرياً جديداً تتغير فيه أقدارنا إلى كل ما تُحب وترضى، اللهم الخير والسعادة والسلامه والسلام والعفو والعافية، اللهم رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، كل عام وأنتم جميعاً بخير سنة1442”.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر بعد اختفاء النجمة شريهان سنوات طويلة عن الأضواء والعالم الفنى بسبب مرضها، تلك الفترة التى جاوزت الـ 30 عامًا، لتعود من جديد إلى المشهد بعد تعافيها، وتحيى أمل عودتها لخشبة المسرح من جديد بـ”مسرحية كوكو شانيل” التى تجسد فيها قصة حياة الأخيرة واسهاماتها فى مجال الموضة والأزياء، المسرحية كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.