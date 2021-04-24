بعد الضجة التي أحدثتها بعد نشر صورها برفقة عمها، خرجت «ندى»، إبنة شقيق النجم العراقي “كاظم الساهر” عن صمتها وعلّقت على هذا الأمر. وجاء ذلك في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من خلال برنامج بالعربي ET وكشفت أن الصورة التي تم نشرها التقطت لهما قبل نحو عامين أثناء وجودهما في إسبانيا.

وقالت: “توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في اسبانيا”.

وأضافت الشابة العراقية أن كاظم الساهر دائمًا ما يعطيها النصائح وتعمل بها، معبرة عن فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها، وقالت: “أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به”.

ونفت خلال اللقاء كونها تمارس مهنة عرض الأزياء وكشفت أنها تتابع دراسة في مجال إدارة الأعمال. وتابعت: “انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولا زلت طالبة”.

ويتابع ندى أكثر من 152 ألف شخص على “إنستجرام“. يُذكر أن النجم كاظم الساهر له 7 أشقاء هم “علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم”، وشقيقتان “أميرة وفاطمة

وفى السياق الفنى، يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لتسجيل أغنية سترى النور قريبًا، من كلمات الشاعرة والصحافية الفلسطينية “دارين شبير”. وقد اختار الساهر كلماتها من خلال حسن فالح، وهو مايسترو فرقة كاظم الساهر، الذي تربطها به صداقة عائلية».

وأوضحت الصحفية دارين شبير: «أهدت ديوانها الشعري “عبث وتولى” لحسن فالح، فأعجبه ولحن قصيدتها “لغة العيون” وخرجت في غاية الإتقان والجودة عندما حولها لكلمات مغناة حازت على إعجاب الجمهور وتحسسوا فيها نفس قريب لأغاني القيصر».

ومبينة أنها «سعيدة بالتعاون مع الساهر، كما لم تطرأ تغييرات على القصيدة التي غناها سوى تقديم وتأخير في الأبيات.. وهي الآن جاهزة بانتظار أن يتفق كاظم مع شركة إنتاج لتخرج الأغنية إلى النور».

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