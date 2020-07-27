نشرت شركة “غولدن لاين” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو يرصد وصول الفنانة السورية القديرة “صباح الجزائري” الملقبة بـ”سندريلا الشاشة السورية”، حيث كانت تفاجئ ابنتها الممثلة الشابة “ترف التقي” بزيارتها في موقع تصوير “مسلسل طبق الأصل” الذي تشارك في بطولته.

حيث ظهرت الجزائري في مقطع الفيديو مرتدية كمامة بسبب تفشي فيروس كورونا، و قبل جلوسها إلى جانب المخرج علي محيي الدين علي خلف الـ”مونيتور” لمشاهدة أداء ابنتها حيث فوجئت ترف بوالدتها وعبرت عن اشتياقها لها، لاسيما وان الطرقات كانت مقطوعة بين لبنان وسوريا بفعل جائحة كورونا.

والجدير بالذكر أن ترف هي الإبنة الصغرى للنجمة صباح الجزائري من زوجها رباح التقي، كما لها ولدان منه أكبر من ترف هما المخرجة والممثلة رشا، وكرم التقي.

يُشار إلي أن “مسلسل طبق الأصل” مؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.

وفي سياقٍ آخر، كانت الفنانة صباح الجزائري قد أطلت مؤخراً في “برنامج راحت علينا” بعد انقطاع حوالي 30 عاماً عن اجراء المقابلات وعبرت في اللقاء عن اشتياقها لابنتها ترف وأنه ليس باستطاعتها رؤيتها بعد أن تم تسكير الحدود بين لبنان وسوريا؛ وأشارت الجزائري إلى أنها مرهفة الاحساس، وأي شيء يحتوي على عنف لفظي يؤثر فيها، لافتة إلى أن “انطباع دور المرأة الجبارة في أعمالها التمثيلية يختلف كلياً عما تقوم به مع أولادها الثلاثة”.