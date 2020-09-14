تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة جمعت الفنانة السورية صفاء سلطان وابنتها إملي، التي لفتت الأنظار بإطلالتها حيث اعتمدت أسلوبَ مكياج بارزاً ظهر من خلال خط آيلاينر امتد إلى خارج عينيها وأحمر شفاه أضاف المزيد من الحجم إلى شفتيها. وركز الكثير من التعليقات على شكلها حيث اعتبر العديد من المتابعين أن ملامحها تغيّرت إلى حد كبير منذ نزعها الحجاب.

وإملي تثير اهتمام المتابعين منذ ظهورها للمرة الأولى من دون غطاء الرأس. ويُجمع الكثيرون على جمالها ويرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها الجذابة من دون أن تشبهها كثيراً.

يُشار إلى أن صفاء سلطان من مواليد الأردن. تابعت دراستها حتى المرحلة الثانوية بين موطنها الأصلي وسورية قبل أن تسافر إلى أميركا من أجل الحصول على شهادة في طب الأسنان. وعند عودتها إلى سورية شاهدها الفنان ياسر العظمة وهي تقلّد بعض الفنانين في أحد المطاعم فعرض عليها العمل معه في سلسلة “مرايا” فوافقت… وهكذا انطلقت مسيرتها المهنية حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال، منها: “كسر الخواطر” و”الولادة من الخاصرة” و”أنا قلبي دليلي” و”دكتور أمراض نسا”…