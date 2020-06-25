شارك الفنان السوري “عابد فهد”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صوراً ومقطع فيديو له مع إبنه “تيمي” وإبنته الشابة “ليونا” التى لفتت إليها الانظار بجمالها بعد أن أصبح عمرها 16 عاماً وأصبحت أكثر شباباً، حيث كانا يحتفلان بوالدهما الفنان بمناسبة عيد الأب .

و ظهر عابد برفقتهما وهم يقطعان قالب الحلوى ويتبادلون جميعاً التعبير عن العواطف ويحتضنون بعضهم بشغف، وأرفق الفنان تلك المشاهد بالتعليق، فكتب: “زينة ليونا تيمي أيام حلوة ومستقبل رائع انشالله والى كل الأصدقاء الآباء ينعاد عليكم بالفرح ونجاح الأولاد الله يبعتهم ايام حلوة” محققاً آلاف الإعجابات في ساعات قليلة.

يُذكر أن الفنان عابد فهد البالغ من العمر 56 عاماً، تزوج من الإعلامية “زينة يازجي” عام 2002، وأنجبا ابنتهما الأولى ليونا وبعدها أنجبا ابنهما الثاني تيمي، كما يحرص الفنان السوري دائماً على التأكيد قوة روابطه العاطفية والإنسانية بزوجته برغم عدم حبه لارتداء خواتم الزواج، موضحاً أنه يأخذ رأيها في أي عمل يتم عرضه عليه. وأنها الداعم الأكبر له في حياته وفي مشواره الفنى .