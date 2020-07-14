تداولت عدة حسابات نشطه علي السوشيال ميديا، صورة للكوميديان المصري “علي ربيع” برفقة إبنته الصغيرة، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان يهنئها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، وأثارت تلك الصورة أهتمام المتابعين .

وأرفق ربيع تلك الصورة بالتعليق الذي هنّأ فيه إبنته بكلمات مليئة بالحب، فكتب يقول: “عيد ميلاد الميكاااا كل سنه وانتي طيبه وعقبال مليووون سنه ياحبيبتي يابنتي happy birthday my beautiful malika”، وحصدت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية حيث كتب البعض :””ما شاء الله علي ربيع بس على اجنبية” و”شبهك قوي” و”نسخة منه سبحان الله” و”شكلك بس هي عسل” و”تشبه ليه كتير”.

في سياقٍ آخر ، يُذكر أن ” ندى محمود”، زوجة الفنان علي ربيع، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن حدوث خلافات بينهما، انتهت بطردها هي وابنتها من المنزل، ونشرت زوجة الفنان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور كتبت فيه:” أمك ثم أمك ثم أمك. ولو قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك ما تترددش يا قلب أمك” واضافت: “أنا وبنتك خصيمك ليوم القيامة”.

وعلي الصعيد الفني، يُذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع كان “مسلسل عمر ودياب”، الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2020، وشارك في بطولة العمل معه الفنان “مصطفى خاطر” وعدد آخر من الفنانين، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني .