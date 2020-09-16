نشرت كينزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتها وشقيقتها جانا ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين، حيث ظهرت الشقيقتان في الصورة وهما تجلسان في أحد المقاهي مرتديتين ملابس وصفها الكثيرون بالجريئة.

كما لوحظ أن جانا تنظر إلى الكاميرا وتؤدي بلسانها حركة اعتبرها البعض غير لائقة. وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الناشطين الذين انقسموا بين من أبدى إعجابه بابنتَي الفنان ومن تعرّض لهما بالانتقاد. ومما جاء في التعليقات: “ايه فايدة الفلوس ومفيش ترابط أسري؟” و”نعم التربية” و”ربنا يحفظكم ويخليكم لبابا الهضبة عمرو دياب بتمنلكوا كل السعادة” و”الطعمين الحلوين” وجتكو القرف”.

وحازت الصورة إعجاب والدتهما زينة عاشور. أما أكثر ما أثار الاهتمام فهو تعليق أختهما الكبرى نور التي كتبت: “اختاي”… مع رموز الوجه وقلوب، الأمر الذي أكد التقارب بينهن.

ويُشار إلى أن نور لفتت الأنظار أخيراً من خلال نشرها صوراً خاصة بإطلالات مختلفة أظهرت جمالها ذا الطابع المميز.