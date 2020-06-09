كشفت المخرجة المصرية ” عبير شوقي ” إبنة الفنان الراحل ” فريد شوقي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت قائلة : ” رحت ميعاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت عليه .. بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه .. الذوق وداني في داهية .. كورونا كورونا الحمد لله ” .

وأعاد الفنان ” أحمد جمال سعيد ” نجل شقيقة عبير شوقي نشر المنشور عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .

وعلق عليه قائلا : ” خالتى جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف إيد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت ربنا يشفيكى و يعافيكى يا حبيبتى ” .

كما أشارت شقيقتها الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” في تصريحات صحفية لها أنهم تفاجأوا من ارتفاع درجة حرارة عبير التي تخطت ال 38 درجة مئوية فقرروا اجراء فحص وتبين إنها مصابة بفيروس كورونا .

وتابعت : ” تم عزل عبير بمفردها داخل المنزل فور وصول التحاليل وإيجابيتها ونتعامل معها بحرص شديد ونقدم الرعاية اللازمة لها من داخل المنزل .. وأرجو الدعاء بالشفاء لأختي ” .