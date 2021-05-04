كشفت ” مي ” إبنة الفنانة ” نادية العراقية ” عن مرور والدتها بأزمة صحية شديدة استدعت تواجدها داخل غرفة العناية المركزة .

فكتبت إبنة نادية العراقية في منشور عبر حساب والدتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” أنا مي .. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي ” .

وتابعت مي : ” أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة .. اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه ” .

يذكر أن الفنانة نادية العراقية كانت قد أعلنت منذ أيام في تصريحات صحفية لها عن إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى وأنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار مما أثر على وضعها الصحي .