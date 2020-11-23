نشرت ” هند سعيد صالح ” إبنة الفنان الراحل ” سعيد صالح ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” شنت من خلالها هجوما قاسيا على الفنان ” محمد رمضان “.

وذلك بعد أزمة الصور التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي له برفقة عدد من المشاهير الإسرائليين خلال تواجده في دبي .

فكتبت هند سعيد صالح في منشورها قائلة : ” أنا بصراحة من أول امبارح بحاول أمسك نفسي خصوصا إني بقالي شهور ما بدخلش في أي تريندات ومهاترات فيس بوك بس ما توصلش لدول أبدا ” .

وتابعت : ” كويس إن بابا مات طبيعي وإلا كان مات مقهور على نفسه إنه اكتشفك لأنه كان طالع بيك السما وفرحان إن مصر فيها مواهب حلوة وهو اللي بيقدمها بنفسه إيه العك ده ؟ ” .

وأضافت : ” ده الواحد لما كان بيلمح سائح منهم في دهب ولا شرم الشيخ ويميزه من الطاسة اللي على دماغه دي كان جسمه كله بيتنفض .. هاڤا ناجيلا إيه اللي بتترقص عليها ؟ جاك ٦٠ هاڤا ناجيلا على دماغك يا بعيد ” .