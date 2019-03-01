إبنة فيفي عبده تحدث ضجة بملابسها الضيقة بلون اللحم… هل أصبحت نحيفة إلى هذه الدرجة؟

نشرت عزة مجاهد، إبنة الفنانة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها أحدثت ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها وهي ترتدي جامبسوت بلون اللحم مزيناً بتطريزات فضية وذهبية. وبدا التصميم ضيقاً وملتصقاً بجسمها.

وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات. وفيما ركز بعض المتابعين على أنها أصبحت نحيفة جداً ومتألقة، رأى آخرون أنها استخدمت تقنية “الفوتوشوب”.

ولكن الكثير من التعليقات تناولت إطلالتها حيث انتقدها عدد من المعلقين فيما أثنى عليها عدد آخر.

ويذكر أن عزة تشاركت مع المتابعين الشهر الماضي ذكرى وفاة زوجها. ونشرت عبر الحساب نفسه صورة له مع التعليق: “اليوم الذكرى السنوية الثانية لزوجي وأبو ابنتي محمود الدسوقي. ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته”.

ويذكر أن الدسوقي توفي بسبب إصابته بهبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية. وجاء ذلك بعد تقديمه مسرحية “حارة العوالم” مع زوجته وحماته.