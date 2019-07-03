إبنة فيفي عبده تنشر صورة نادرة لهما وإلى جانبهما صباح

شاركت الممثلة المصرية ​عزة مجاهد​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة وقديمة جمعتها بوالدتها الراقصة المصرية ​فيفي عبده​.

وظهرت مجاهد وعبده في الصورة وهما سعيدتان وتبتسمان خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، فيما كان لافتاً ظهور الفنانة اللبنانية الراحلة صباح في الصورة جالسة ورائهما.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> اياااااااام البراءه 🙈🙈 A post shared by Azza Megahed (@azzamegahed) on Jul 2, 2019 at 4:05pm PDT

وعلّقت مجاهد على الصورة بالقول:”أيام البراءة”، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت وأثنوا على جمالهما.

يشار إلى أن عبده كانت فاجأت المتابعين مؤخراً، بإعتمادها لوك جديد وتخلت عن الشعر الأسود لتطل بلون شعر بني.