شارك الفنان المصري “كريم عبد العزيز” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة له مع إبنته الكبري “ملك”، وأثارت تلك الصورة أعجاب عدد كبير من المتابعين خاصة أنه نادراً ما ينشر صوراً لأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق كريم عبد العزيز تلك الصورة بالتعليق، فقال: “مع ملك خاصتى”، وأنهالت الإعجابات والتعليقات التى أشادت بجمال إبنته وأشارت إلي الشبه الكبير بينهما فقال أحد المتابعين “دي نسخة منك” فيما علّق آخر” شبهك أوي يا فنان ربنا يحميها ويخليهالك” .

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان كريم عبد العزيز حالياً لبطولة “فيلم كيرة والجن”، حيث كشف المؤلف أحمد مراد عن تحضيرات الفيلم، ونشر صوراً من الكواليس شهدت ظهور الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام، وعلّق قائلاً: “فيلم كيرة والجن.. إنتاج سينرجي فيلمز.. كواليس تحضير”.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.