تناقلت حساباتٍ نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة حديثة لإبنة الفنان “كمال أبو رية” من زوجته السابقة الفنانة “ماجدة زكي”، حيث ظهرت في الصورة إبنته حبيبة وهي نسخة طبق الأصل من والدتها، وقد جاءت الأخبار أن ابنته أرادت أن تحضر حفل إطلاق “برنامج آراب أيدول” في موسمه الرابع بـ لبنان، ولذلك لبّى لها الدعوة وسافر معها.

ويقال إن الفنان المصري كمال أبو رية قد دخل إلى المسرح الذي يقام به بروفات وتصوير برنامج آراب أيدول وجلس بجوارها على مقعد المتفرجين بدون أن يلفت إليه الأنظار، إلا أن كاميرات المعجبين يبدو أنها كانت تلاحقه. ونجحت في التقاط تلك الصورة التى شهدت ظهور نادر لإبنته البعيدة عن الأنظار.

الفنان “كمال أبو رية” مع إبنته حبيبة

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية ماجدة زكي تزوجت في بداية حياتها من الفنان كمال أبو رية، واستمر زواجهما لسنواتٍ طويلة، ورزقا بثلاثة أبناء هم: “أحمد، كمال، حبيبة”، لكنهما انفصلا بعد زيجة استمرت 20 عاما؛ يُشار إلي أن كمال أبو رية قد كشف، في تصريحات سابقة، سبب انفصاله عن زوجته، حيث قال: “كانت تساعدني كثيرا وانفصالنا أثر فيّ كثيراً بسبب حبي لاولادي و لا يوجد أحد معصوم من الخطأ”، وأضاف: “أنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيراً وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية.. أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته”.

وفي السياق الفنى، يستعد حالياً الفنان كمال أبو رية لمسلسل يحمل اسم “سلام شهيد” يتناول قصة شهداء الشرطة فى الأحداث الإرهابية فى عام 2013 وما بعدها، وقال أبو رية إن العمل يهدف إلى إعطاء كل شهيد حقه وتكريمه من خلال عمل تليفزيونى يليق بهم، بحيث يتناول كل حلقتين شهيداً ويعتمد على الأدوار الشبابية، ويتطلب شركة إنتاج وتكاليف معينة؛ يشار إلي أن آخر أعمال كمال أبو رية كانت حلقة في حكاية “بنات موسى” من “مسلسل إلا أنا” تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة، وقد أعرب الفنان عن سعادته الشديدة بتقديم هذا الدور .

أما عن الفنانة ماجدة زكي، فتستعد للإنتهاء من الجزء الثانى من “مسلسل قوت القلوب”، نهاية شهر أغسطس الحالى، حيث يتبقى لها ما يقرب من 9 أيام تصوير وتنتهى تمام من العمل، ومن المقرر عرضه قريباً، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيراً عند عرضه قبيل شهر رمضان الماضى، يذكر أن “مسلسل قوت القلوب” ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، وآخرون ، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة؛ تدور أحداث المسلسل حول “قوت” التى تجسدها ماجدة زكي، والتى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.