أعلنت ماهيتاب ابنة الممثل المصري ​ماجد المصري​ اصابة والدتها وزوجته السابقة الممثلة ​منى إش إش​، بجلطة وذبحة صدرية، وطلبت الدعاء لها كاتبة : “يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله”.

وكانت منى كشفت عن تحسّن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وكتبت رسالة الى كل الذين ساندوها: “بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا، وعشمى إنه مش هايخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا إن شاء الله، أنا عديت المرحلة الحرجة وحالياً في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم، الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته”.





