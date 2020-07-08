شاركت الفنانة اللبنانية “ماغي بو غصن” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير “إنستجرام” بصوره لإبنتها “يارا” مع المطربة اللبنانية “نوال الزغبي”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” ” نوال الزغبي، الإم وبنتا بيحبّوكي.. أحلى نوال ويارا.. Poupeyeté””.

يُشار إلي أن العلاقة التي تجمع بين نوال الزغبي و ماغي بو غصن تعتبر أكثر من قوية، بفعل القرابة التي تجمع بينهما، وقيام نوال بغناء أكثر من تتر لمسلسلات ماغي، وهما صديقتان مقربتان تجمع بينهما الكثير من الأمور، فكل واحدة تدعم الأخرى على طريقتها.وفي وقت سابق صرّحت ماغي خلال مقابلة صحفية أجريت معها، أنها تلجأ إلى الزغبي لأنها تملك خبرة في الحياة، وهي امرأة قوية تستطيع الصمود في وجه كل ما يواجهها. ومنذ أيام قامت ماغي بمفاجأة الزغبي بعيد ميلادها في منزلها.



في سياق آخر، نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” تساءلت فيها عن مدة بقاء الأزمة التي يعاني منها لبنان من تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية .خاصة مع فقدان الشعب اللبناني للطاقة والقدرة على تحمل تلك الأوضاع أكثر من ذلك على حد قولها .فكتبت ماغي بو غصن في تغريدتها قائلة : ” حدا عندو فكرة قديش رح طّول هالأزمة ؟ .. الطاقة والإمدادات انفقدوا من المعامل وغيرو وكمان الطاقة خلصت جواتنا شو الحل ؟ ” .