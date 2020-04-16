يتصدر اليوم أسم النجمة العالمية “باريس جاكسون” ابنه أسطورة البوب الراحل “مايكل جاكسون”، اشهر المواقع الفنية والصحف العالمية، حيث يبدو أن باريس قد قررت أن يكون عام 2020 بداية إنطلاقه فنية جديدة بالنسبة لها، حيث أنها انضمت مؤخرا لـ” Habit “، ومن المقرر أن تلعب باريس ذات الـ( 22)عام دور البطوله في فيلم جديد تقوم فيه بتجسيد دور” يسوع المسيح”ويشاركها بطولته النجمه بيلا ثورن و جافين روسدالي و جوسي هو، ومن إخراج جايل شيرتكليف .

ويذكر أن انتهى تصوير الفيلم بالفعل وهو حاليًا في مرحلة التجهيزات والمونتاج، وذلك على الرغم من عدم وجود خطط إصدار في الوقت الحالي.

أول صورة لـ باريس جاكسون من فيلمها الجديد

وتدور قصة الفيلم حول فتاة عاشقة ليسوع ، تجد نفسها متورطة في صفقة مخدرات كبري و هو ما يدخلها في سلسلة من المشاكل ، لكنها تحاول الخروج من كل هذه المشاكل بالتظاهر أنها “راهبة” وهو الدور التي تقوم به بيلا ثورن.

إسم باريس جاكسون يتصدر الصحف العالمية بسبب تجسيدها لدور المسيح