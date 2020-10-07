شارك الفنان المصري “محمد رمضان” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت أحدث ظهور لإبنته “كنز” التى خطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير لوالدها بعدما كبرت. وهذا مثلما أشار جمهور ومحبين الفنان محمد رمضان.

وظهرت كنز وهي تجلس فوق أكتاف والدها ولفتت الصور انتباه الكثيرون من متابعي رمضان. الذين أشادوا بجمالها وبرائتها، كما نشر رمضان مقطع عبر حسابه علي موقع “تويتر” ظهر من خلاله لحظة وصولة لدبي للاستعداد لتقديم أحد اعماله الفنية هناك وكانت معه إبنته أيضا.

في سياقٍ آخر، مُنِح الفنان محمد رمضان خلال الأسابيع الماضية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات ونشر رمضان صورة التأشيرة عبر حساباته الرسميه بالسوشيال ميديا وعلق عليها قائلا “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ” .

كما نشر الفنان محمد رمضان أيضا صورة سيارته الجديدة التي يمتلكها بدولة الإمارات العربية وعلّق علي صورة السيارة وقال: “ما شاء الله لاقوة إلا بالله أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني الحمدلله”، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه كما انتقد البعض ما يقوم به ليؤكدوا أن ممارسته أصبحت شيئا غير هاما لهم.

وعلي الصعيد الفنى، طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية أغنية وطنية جديدة بعنوان “جيشنا صعب” وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بالذكري الـ 47 لحرب 6 أكتوبر المجيدة وحققت الأغنية نسب استماع ليست بالقليلة وتفاعل معها الكثيرون من متابعيه الذين حرصوا علي الاشادة بأغنيته .