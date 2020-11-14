تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، صورة مدمجه شهدت ظهور “فاطمة” إبنة المطرب اللبناني “ملحم زين” كان والدها قد نشرتها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هنئها من خلالها بمناسبة عيد مولدها، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنان مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنوا علي جمال الطفلة وبرائتها، وأرفق الفنان تلك الصور بالرسالة المؤثرة لأبنته قائلاً :” أميرة قلبي فاطمة الزهراء إن شاء الله كل أيامك أعياد وفرح وسعادة…عقبال المية سنة ياعمري”.

في سياقٍ آخر، شنّ الفنان اللبناني ​ملحم زين​ هجومه على المستشفيات في لبنان بعد انتشار فحوصات خاصة بكشف فيروس كورونا PCR، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “الPCR بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات…كل ٢ كيلومتر فيه محل بيعمل PCR عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه…لك إخس عليكم مجموعة أنذال”.

يُذكر ان الحكومة اللبنانية قررت الإغلاق العام في البلاد بدءاً من 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وحتى 30 منه، باستثناء ​المطار​ وبعض القطاعات، بهدف احتواء وإبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولتدعيم الطاقم الطبي.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلي أن الفنان ملحم زين يشارك حالياً في برنامج ​The Voice Senior​ لأول مرة بين المدربين الأربعة ​نجوى كرم​ ​سميرة سعيد​ و​هاني شاكر​، ويُعرض كل أربعاء عبر شاشة MBC .