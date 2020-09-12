شاركت الفنانة الأردنية “مى سليم” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت ظهورها مع إبنتها الوحيدة “لي لي” التى خطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير مع والدتها.

حيث إنهالت التعليقات من متابعين الفنانة الذين أشاروا إلى مدى تقارب ملامح الصغيرة مع الدتها، وقال أحد المتابعين: «شبهك قوي الله أكبر ربنا يحفظها»، وتابع حساب آخر: «ماشاء الله بنوتك بقت شبهك خالص ما شاء الله»، وتكرر وصفها بـ«نسخة من والدتها».

في سياقٍ آخر، دافعت الفنانة مى سليم عن شقيقتها ميس حمدان بسبب الانتقادات التي طالتها بسبب فيديوهاتها عبر “السوشيال ميديا” ، وقال “مي” من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي” : “اختي وبحبها ولازم ادافع عنها” .

وعلي الصعيد الفنى، كشفت مى سليم خلال ذات اللقاء عن دورها الجديد بـ”مسلسل خيط حرير”، حيث تلعب دور “سوزان” من خلال المسلسل، وتحدثت عنه قائلة: “الشخصية حلوة جدا وانا بحبها جدا من كتر ما أنا بحبها عايشاها في البيت وهما ابتدوا يقولولي يا “سوزان” .

“مسلسل خيط حرير” ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، ويتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتخوض بطولته مي عزالدين، ويشاركها كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.