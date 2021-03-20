نعت ” نور كويفاتي ” إبنة الفنانة السورية ” ميادة بسيليس ” رحيل والدتها التي وافتها المنية منذ أيام عن عمر ناهز ال 54 بعد صراع مع مرض السرطان .

فكتبت نور كويفاتي في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” ماما حبيبتي .. يا أصدق وأطهر وأنقى قلب بالعالم .. السرطان الحقير سرقك منا وأكلك ودمرك بوحشية طول هالعشر سنين .. ضليتي تقاومي وتقاومي وكنتي كتير خايفة علينا مش على حالك بس هو كان أقوى من كل شي وضل ينهش بلحمك وياكل عضامك ويعذبك ويوجعك لحتى أخدك منا وحرمنا منك للأبد ” .

وتابعت كاشفة عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها : ” كتير كنتي آكلة همي وخايفة عليي وصليتيلي ودعيتيلي لحتى تمرق فترة حملي وولادتي بخير والحمد لله ما ضلت حسرة بقلبك ولا بقلبي .. اجيت لعندك ع حلب وجبتلك مياس وحطيته بحضنك متل ما كنتي حابة ومياس كتير محظوظ إنك حملتيه وضميتيه وبستيه وصليتيلو ودعيتيلو وغنيتيلو ” .

وأضافت : ” وأنا كمان ارتحت إني ودعتك مبارح وضميتك وبستك وشميتك وبست إيديكي وانبسطت لما خبرتيني إنك رضيانة عليي ولما كمشتي إيدي مشان تبوسيها يا روحي إنتي لأنك ما قدرتي تحكي وتخبريني إنك بتحبيني .. أنا بعرف إنه ما حدا بالدنيا حبني قدك .. إنتي الحب كلو ورح تضلي عايشة جواتي كل العمر” .

واستكملت إبنة الفنانة الراحلة : ” أنا سكنت ببطنك تسع شهور بس إنتي رح تضلي ساكنة بقلبي وروحي وعقلي وتفكيري لحتى موت وارجع التقى فيكي بالسما .. أنا قطعة منك ونسخة عنك بشهادة كل الناس وفخورة إني أكتر وحدة بشبهك .. كلما بطلع بالمراية بشوف صورتك بوجهي ” .

واستطردت : ” بوعدك دير بالي على صحتي متل ما طلبتي مني ودير بالي على هيفا متل ما وعدتك .. وبوعدك نفذ وصيتك وعلّم مياس موسيقى ورح يكون انشالله عازف ومطرب وصوته حلو متل ما إنتي متوقعة ورح يرفع راسه فيكي ورح يكونوا ولادي فخورين كتير بستهن أيقونة الفن السوري ” .

وختمت نور رسالتها قائلة : ” وداعاً ماما .. بحبك يا وجع قلبي وكوني متأكدة إنه ما في شي بالدنيا كسرلي قلبي قد رحيلك ورح ضل مكسورة كل العمر ورح اشتقلك كتير وصوتك صار يوجعني كتير ولسا عندي كتير حكي وكتير قصص بدي خبرك ياها وما شبعت منك ” .