استطاعت الفنانة المصرية الشابة “بسنت شوقي” أن تلفت الانظار وتتصدر قوائم البحث و«الترند» عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها في حفل زفافها علي الفنان محمد فراج. وحرص البعض علي معرفة الكثير من المعلومات عن بسنت شوقي، وخلال التقرير التالي سنقدم لكم مجموعة كبيرة من المعلومات الهامة عنها .

ولدت بسنت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية وعملت بعد التخرج في مجال الاستثمار ولكن عشقها للفن دفعها للتوجه للوسط الفني حصلت علي العديد من ورش التمثيل في أمريكا كي تنمي موهبتها خاصة وانها كانت تعاني من الخجل بشكلٍ كبير.

وقالت بسنت، في لقاء ببرنامج “معكم منى الشاذلي“، إنها كانت تحب التمثيل منذ صغرها، ولكنها كانت ترغب في الإعتماد على نفسها، وأن تكون سيدة أعمال، لذلك عملت في مجال الاستثمار المباشر بعد تخرجها، في أكبر بنك استثماري في الوطن العربي.

ومن المعلومات التى لا يعرفها الكثيرين عن بسنت شوقي أنها ابنة لاعب كرة القدم ونادي الأهلي شوقي عبدالشافي وعمها هو لاعب الأهلي والمنتج المصري عبدالعزيز عبدالشافي، وأيضًا لها شقيقة أصغر منها تدخل بخطوات ثابته إلي عالم التمثيل، فهي الممثلة الشابة داليا شوقي.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من بسنت شوقي، وذلك على هامش حضورهما حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت ذلك الوقت في بطولة فيلم «لما بنتولد» الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان

على طريقة عبد الحليم حافظ وشادية.. شاهدوا محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بعقد قرانهما

واحتفلت الفنانة بسنت شوقي، أمس الجمعة، بعقد قرانها على الفنان محمد فراج بعد خطوبة دامت أكثر من عامين وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران النجمين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء، وحضر عدد من المشاهير وهم أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، وتارا عماد .

الجدير ذكره أن حفل الزفاف كان قد أجّل أكثر من مرة سابقًا، ويعود ذلك لإلتزام الفنان محمد فراج بتصوير “مسلسل لعبة نيوتن”، وإطلالته بـ “الذقن” وفقا لما كشفته بسنت شوقي في الفترة الأخيرة.

واحتفل أمس، الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي في أجواء صيفية مفعمة بالحب، وانتشرت صور للعروسين في عقد القران قبل حفل الزفاف الذي أقيم بعده بساعات، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت بسنت في الصور بمكياج هادئ، يرافقها الفنان محمد فراج أثناء تحضيراتها، وكذلك عدد من أصدقاء العروسين وأقاربهم، استعدادًا لتلك الليلة المميزة، التي طال انتظارها، حيث تم تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.

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