شاركت إبنة الفنانة المصرية “نسرين أمين” متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، بصوره لها مع والدتها، حيث خطفت الإبنة الوحيدة للفنانة الأنظار بجمالها وبشبها لوالداتها، وظهرت نسرين وهي تستمتع بقضاء الإجازة الصيفية علي أحد الشواطئ، مع ابنتها الشابة “أمنية” التي أصبحت تشبه والدتها كثيراً مثلما أشار بعض المتابعين .

وأرفقت إبنة الفنانة نسرين أمين صورتها مع والدتها بالتعليق، قائلة:”حب حياتى” في إشارة إلي والدتها، وأنهالت التعليقات علي هذا المنشور التى أشادت بجمالهما وبالشبه الكبير بينهما .

في سياقٍ آخر هنأت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث قامت بنشر صوره لها وأرفقتها بالتعليق قائلة “عيد سعيد”، وأنهالت التعليقات والتبريكات من قبّل المتابعين الذين عايدوها متمنيين لها دوام الصحه والسعادة .

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن الفنانة نسرين أمين شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 ‎بـ”مسلسل لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، ‏وريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل‎.‎‏