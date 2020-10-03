تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور شهدت ظهور “جودي” إبنة الفنان “أيمن زيدان” والفنانة السورية المعتزلة “نورمان أسعد”، والتي كشفت عن ملامحها الجميلة حيث أصبحت شابة فاتنة. وأشار النشطاء للشبه الكبير مع والدتها.

وخطفت جودي إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان العيون بجمالها بعد تداول تلك المجموعة من الصور لها، كما حازت على إعجاب الجمهور، الذين وجدوا أن الفتاة أصبحت ملامحها تشبه والدتها الفنانة المعتزلة بشكلٍ كبير، كما تغزلوا بجمالها وبملامحها ناعمة.

الجمهور يقارن شكل جودي إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان بأمها

إبنة الفنانة نورمان أسعد والفنان أيمن زيدان

وبحسب التقارير الصحفية، فإن جودي تقيم حالياً مع والدتها الفنانة نورمان أسعد في الأردن حيث تكمل تعليمها، إلا أنها تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن منصات السوشيال ميديا، ويبلغ عمر جودي زيدان حوالي 17 عاماً حالياً .

جودي أيمن زيدان

جودي إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان ومقارنة مع والدتها

يشار إلي أن أيمن زيدان ونورمان أسعد بطلا مسلسل “يوميات جميل وهناء” قد تزوجا بعد انتهاء المسلسل، إذ تعتبر الزيجة الثالثة للنجم السوري قبل أن يتم الانفصال بينهما سريعاً لأسباب غير معروفة، وبعد عام من الطلاق تزوجا مرة أخرى، واستمر زواجهما الثاني لمدة 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2003 بعد أن أنجبا إبنتهما جودي،

وبعد ذلك تزوجت النجمة السورية المعتزلة من المخرج العراقي عدنان إبراهيم في عام 2004 وانفصلا في عام 2006، وفي مطلع عام 2007 تزوجت من رجل أعمال إماراتي، وانجبا عدد من الأبناء. وأقامت معه منتقلة بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، كما تزوج الفنان أيمن زيدان من جديد من سيناريست مصرية ويبلغ عدد أبنائه 6.

صورة متداولة حديثاً من زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد

في سياقٍ آخر، تناقل الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة تعود لعام 2001 أي قبل 19 عاماً، للفنان السوري أيمن زيدان وطليقته الفنانة نورمان أسعد، وبدا أنها التقطت لهما أثناء حفل زفافهما، وأحدثت تلك الصورة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ورأى البعض أنه من الخطأ نشر الصورة خصوصاً أن نورمان تزوجت وأن لديها كما لدى الممثل حياة خاصة. بينما رأى آخرون أنها صورة للذكرى فقط وأنها ترتبط بأيام الزمن الجميل في الدراما السورية.