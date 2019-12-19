إبنة هيفاء وهبي تدهش متابعيها بأحدث إطلالاتها.. ما علاقة أنجلينا جولي؟

أدهشت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عدداً كبيراً من المتابعين بأحدث إطلالاتها.

وجاء هذا بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صوراً لها ظهرت فيها بكامل أناقتها واختارت جامبسوت أسود من الجلد وحققت أكثر من 15 ألف إعجاب.

وأطلق هذا اللوك موجة واسعة من التعليقات واللافت أن الكثير من المتابعين قارنوا بينها وبين والدتها.



ومما كتب هؤلاء: “كثير حلوة و محترمة تجاهلي التعليقات التافهة انت وأرقى وأجمل بكثير من أمك” و”يا جمالك راح تغار منك الماما” و”بنت أمها الجمال” و”جميلة وراقية جداً بعكس أمها العجوز واللي لو كلاس”.



ورأى بعضهم أنها تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي. ويشار إلى أن زينب أشعلت الحساب في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصور أعربت فيه عن اشتياقها لمتابعيها. ورأى بعض هؤلاء أنها تقلد والدتها بطريقة كلامها وحقق المقطع أكثر من 178 ألف مشاهدة.