تعرضت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لهجوم كبير على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعدما نشرت أحدث صورة لها، ظهرت من خلالها بفستان بنقشة جلد النمر تايغر، حيث ظهرت بفستان «بينسل تايغر»، بحمالات عريضة، تميز بأنه متوســط الطول وبدرجة البُني الداكنة، مع الشعر البني المضيء والمكياج الهادئ.

وعلى الرغم من إطلالة ابنة الفنانة المميزة، التي أبرزت أنوثتها، وحازت على إعجاب الكثير من متابعيها، إلا وشن العديد من المتابعين هجومًا كبير على الفتاة، التي ظهرت بإطلالة تشبه إطلالة والدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، والتي نشرت صورة به خلال الأيام الماضية.

لا يفوتك مشاهدة – انستغرام يحذف صورة لـ هيفاء وهبي بسبب مخالفة قواعد النشر!

وكانت هيفاء وهبى، ظهرت بفستان متوسط الطول أيضًا بنقشه النمر «تايغر» لكن تميز بكونه بدرجة البُني الفاتح، وحمالات رفيعة، مع الشعر الأسود المنسدل.

الجمهور يقارن بين الأم وإبنتها

وبدأ جمهور “السوشيال ميديا” في مقارنة الصورتين ببعض ومن اﻷجمل بينهم، وانهالت عليهم الكثير من التعليقات من أبرزها «لا دي مامتك أصغر منك» «متحاوليش تنافسيها هتروحي فيها فين دي».

كما أضاف البعض: «هو ده نفس فستان والدتك ولا قريب منه»، «إنتي كنتي الأول أحلى ليه عمليات التجميل والتقليد ده».

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

الجدير بالذكر أن العلاقة بين هيفاء وهبى، وابنتها من زوجها الأول، زينب فيّاض، ليست على ما يرام، حيث أنجبتها هيفاء وهبـي في الـ18 من عمرها، لكنهــا تنازلت عنها فيما بعد بعدمـــا خطت لطريق الفن والشهرة، لتحصل على الطلاق وتبدأ مسيرتها الفنّية.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـــا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية بالأيام الماضية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “