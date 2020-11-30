من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة اللبنانية ”ديانا حداد”، التى شاركت مؤخراً متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور والفيديوهات شهدت ظهور إبنتها الشابات الكبري “صوفي” والصغري “ميرا”، اللتان أستطاعتا أن تخطفان الأنظار بملامحمها الناعمة وبشبها الكبير مع والدتها.

في سياقٍ آخر، أشارت الفنانة ديانا حداد في لقاء أجري معها على شاشة تلفزيون دبي مؤخراً إلى أنها لا تظهر حالياً استعدادها لوجود رجل في حياتها مع التشديد على أنها لن تكرر حالياً تجربة الحياة الزوجية وأنها متفرغة حالياً لإبنتيها (ميرا وصوفي). كما أشارت بالقول:”بحب نفسي وهلق ما بدي حب، مش غلط، بس مالي مستعدة”.

وعلي الصعيد الفنى، صرّحت النجمة اللبنانية ديانا حداد، أنها حالياً في ورشة عمل لإطلاق أغنية عالمية، قائلة :” يشاركني فيها بعض الزملاء من العالم العربي، وهي أغنية متنوعة اللغات واللهجات، ويفترض أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة ونقوم بتصويرها جميعاً”.

كما أوضحت أنها أيضاً قد تصدر اغنية (سنغل) قبل نهاية العام 2020، قائلة :”لدي أغنيات قيد التجهيز، منها باللهجات اللبنانية والعراقية والخليجية، وطبعا توجد أغانٍ كلاسيكية أيضاً.