تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة للتوأم “نورا” و”نجلاء” إبنتي الفنانة المصرية القديرة “ميمي جمال” وزوجها الكوميديان الراحل “حسن مصطفي”واستطاعت التوأم، أن تخطفا الأنظار بجمالهما والشبه الكبير الذي يجمع بينهما وبين والدتهما الفنانة ميمي جمال.

يُشار إلي أن حسن مصطفى، تزوج ميمي جمال عام 1966 وانجبا ابنتيهما نجلاء ونورا، وقدم العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الكوميدية الناجحة، ورحل عام 2015 بعد أزمة صحية مفاجئة.

نورا ونجلاء التوأم إبنتى الفنانة ميمي جمال والفنان حسن مصطفي

وفى العديد من اللقاءات التليفزيونية، والبرامج راح الفنان حسن مصطفي يسرد بعض الأسرار عن شخصيته، والتى تتفق تارة مع بعض الشخصيات التى قدمها، وتختلف فى أحيان كثيرة، أيضًا صرحت ابنتيه “نورا” “ونجلا”، عن بعض تلك الخفايا التى كانت تعايشها مع الأب حسن مصطفى فى البيت. وذلك من خلال “برنامج صاحبة السعادة” التى تقدمه الفنانة والإعلامية القديرة “إسعاد يونس” وذلك في عام 2015 .

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة ميمي جمال ابتعادها عن عالم الفن وذلك عبر اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الغيطي، حيث قالت: “إنها لم تعلن اعتزالها ولن تعلنه، ولكنها قررت الابتعاد عن الفن نهائيًّا، بعدما وجدت أنها غير قادرة على العودة للحياة الفنية في وفاة زوجها حسن مصطفي”.

وكان آخر أعمال الفنانة ميمى جمال “فيلم الجبابرة” وتدور أحداثه في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من “العواجيز” متوجها فى رحلة إلى “المتحف الزراعى”، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.