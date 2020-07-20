نشرت الفنانة المصرية”روجينا” زوجة الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور “أشرف زكي” مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”،شهدت ظهور إبنتيها “مايا” و”مريم”، اللتان لفتتا أنظار المتابعين بجمالهما بعد أن أصبحن شابات، وبالشبه الكبير لوالديهما، حيث أشار البعض أن الإبنة الكبري “مايا” تشبه إلي حد كبير والدتها، بينما “مريم” الأصغر سنًا تشبه والدها وعمتها الفنانة “ماجدة زكي”.

وتفاعل محبو روجينا مع تلك الصور اللافتة متمنين لهن السعادة والصحة دوماً، بينما جاءت تعليقات طريفة تعليقاً على صور الفنانة مع إبنتيها، فتساءل البعض: “أين روجينا؟” في إشارة إلى أنها تبدو وكأنها شقيقة إبنتيها وليست والدتهما.

في سياقٍ آخر، يُشار إلي أن الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكي وجهت رسالة شكر ‏لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف ‏زكي نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع ‏دعامات فى قلبه؛ حيث نشرت الفنانة وقتها صورة لزوجها، عبر حسابها على “فيسبوك” ‏وكتبت عليها قائلة: “الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على ‏أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد ‏على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا‎”.‎

وبعد تعافيه من الأزمة الصحية وجه الفنان أشرف زكي، الشكر إلى زوجته الفنانة روجينا، وذلك بعد مساندتها ودعمها له في أزمته الصحية الأخيرة، قائلًا: ونعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم.. ولن أجد كلام يوفي حقها”،وأضاف زكي، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية قصواء الخلالي، قائلًا: “روجينا شملتني برعايتها ولم تتركني ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة، كفاية خوفها وقلقها عليّا”، موجهًا الشكر لزوجته وبناته وأخوته أيضًا.