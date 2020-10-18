تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “عمر” و”حسن” نجلي المطرب المصري “أحمد فهمى”، كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأوضحت تلك الصور الشبه الكبير والواضح بين الفنان والمطرب ومقدم البرامج أحمد فهمي ونجليه، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي فهمي مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا بوسامة إبنه الاكبر “عمر”، الذي ورث عنه تلك الملامح الجذابة التى تخطف القلوب.

وعلي الصعيد الفنى، روج الفنان أحمد فهمي، لأحدث أعماله الدرامية ” مسلسل أسود فاتح”، ونشر البرومو التشويقي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وكتب تدوينة قال فيها: “استنوني في دور ‎خالد، في مسلسل ‎أسود فاتح ابتداءً من ٢٧ سبتمبر على ‎شاهد VIP”.

“مسلسل أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكان من المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2020، لكن بسبب إنتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الملاحة الجوية تم تأجيل تصويره ليخرج من الماراثون الرمضاني.