شاركت الفنانة اللبنانية “نادين نسيب نجيم”جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور نادرة شهدت ظهور إبنيها “هافين” و”جيوفاني”، اللذان استطاعا أن يخطفا الأنظار ببرائتهما وجمالهما وبالشبه الكبير مع والدتهما.

وكانت نادين نسيب نجيم قد شاركت جمهورها ومحبيها مؤخراً عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله مع طفلها جيوفاني والتي احتفلت بعيد ميلاده، وعلقت علي المقطع الذي نشرته وقالت: “عقبال ما شوفك احلى شب ناجح و مبسوط و ضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابداً ويفرّح قلبي فيك . بحبك كتير كتير كتير”، وتفاعل مع المقطع الكثيرون من نجوم الفن بالوطن العربي الذين حرصوا علي الدعاء لنجلها بأن يعيش حياة سعيدة .

في سياقٍ آخر، يُذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخراً لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى، وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل التفجير ، حيث التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها بـ إنستجرام: “اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة”.

وعلي الصعيد الفنى، تتعاون الفنانة نادين نسيب نجيم مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، مجددًا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص”.وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة:” احلى شيرين و أطيب قلب و يا رب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين”.