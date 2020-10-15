من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة الإمراتية” أحلام الشامسي”، التى شاركت مؤخراً متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهور إبنها الشاب “فاهد بن مبارك الهاجري” الذي أستطاع أن يخطف الأنظار بوسامته وبشبه الكبير مع والدته ووالده مبارك الهاجري.

في سياقٍ آخر ، أشعلت الفنانة أحلام التعليقات على موقع التغريدات، “تويتر”، بعد أن عبرت عن غيرتها على ابنها فاهد بكلمات علقت بها على عبارة كتبها الابن الأكبر لها. فكتب فاهد في حسابه الشخصي: “لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي” لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا صح أمي”.

نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت اكيد انا صح امي؟؟؟؟ https://t.co/aTFwRXu5f0 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 14, 2020

وعلي الصعيد الفنى، كانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومها الجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة “أصدقائى وأخوانى وأخواتى جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل”، وتابعت أحلام: “إنى حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش فى حساباتى أبداً لانى مركزة فى ألبومى أكثر وممكن لو عندى عمل جاهز أفاجئكم فيه”.