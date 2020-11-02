تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “سيف الدين” نجل الفنان المصري “أحمد فلوكس”، كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأوضحت تلك الصور الشبه الكبير والواضح بين الفنان المصري أحمد فلوكس ونجله، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي فلوكس مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا بجمال إبنه الوحيد “سيف” ووسامته، فيما أعتبره البعض “نسخة طبق الأصل ” من والده.

يُذكر أن الفنان أحمد فلوكس تزوج للمرة الأولي من خارج الوسط الفنى وهى مغربية تدعى “رابيا” تعمل كعارضة أزياء ورزق منها بإبنه الوحيد “سيف الدين”، لكنه إنفصل عنها. وبعد ذلك تزوج من الفنانة هنا شيحة لمدة عام تقريبا ولكن بعدها قررا الانفصال فى هدوء وكانت هنا شيحة الزوجة الثانية،

كما دارت حول الفنان أحمد فلوكس بعض الانباء التى تفيد بأرتباطة عاطفيا وأقتراب زوجه من عدة سيدات كل علي حدةٍ، أشهرهن المذيعة “ديالا مكي”، ولكن مؤخراً قرر فلوكس الرجوع لزوجته الأولي رابيا وأم إبنه سيف.

في سياقٍ آخر، نشر الفنان المصري أحمد فلوكس منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام” كشف من خلاله عن تعرضه في فترة من حياته إلى السحر وأعمال الشعوذة من جانب أحد الأشخاص والتي أثرت عليه بشكل سئ، وتضمن المنشور صورتين لـأحمد فلوكس أحدهما بالوقت الحالي والأخرى في تلك الفترة التي اعتقد أنه يعانى فيها من السحر والحسد حيث بدا فيها بشكل مختلف ووزن زائد.

وعلي الصعيد الفنى، يقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد “سفينة نوح” ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس “فيلم الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.