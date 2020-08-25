من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، المطربة المصرية “أنغام” التى نشرت مؤخراً صور لها شهدت ظهور إبنيها، الأكبر “عمر” الذي يشبهها إلي حد كبير، والأصغر “عبد الرحمن” الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور بتغير شكله، بعدما كبر وأصبح شاباً؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال صغيراً خاصة أن أنغام تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

يذكر أن الفنانة أنغام لديها ولدين فقط وهما “عمر عارف” من زيجتها الأولى من المهندس “مجدي عارف”، والثاني “عبد الرحمن فهد” من زيجتها الثانية من الموزع الكويتي “فهد محمد الشلبي”.

في سياقٍ آخر، تعرضت إطلالة أنغام بفستان صيفي أبيض جريء بتصميم أقرب للكاش مايوه، على البحر لردود أفعال متباينة من جانب محبيها، وذلك بعد أن نشرت النجمة صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام” للترويج لأغنيتها الفردية الجديدة “بحبك وبرتاحلك”، وقامت أنغام بتصوير مقطعاً دعائياً خاصاً بالأغنية على الشاطئ، لتتلقى تعليقات متباينة من جمهورها الذي عبر قطاع كبير منه عن دهشته بسبب اختيارها لتلك الإطلالة الجريئة، بينما قال آخرون إن الإطلالة تناسب فكرة تصوير الأغنية على الشاطئ وليس بها ما يسيء.

كما تصدرت الفنانة أنغام التريند علي السوشيال ميديا وكافة المنصّات الإعلامية مؤخراً، وذلك بعد إنفصالها رسمياً عن زوجها الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه من الإعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها؛ حيث قال، “كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.