أثبتت الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ عن موهبة كبيرة في الأعمال التي شاركت فيها وأصبحت من الممثلات البارزات في الوسط الفني بحضورها وجمالها.

ما قد يجهله الكثيرون أن الممثلة المصرية الجميلة متزوجة من الممثل السوري ​حازم زيدان​، إبن الممثل ​أيمن زيدان​.

وإرتبطت عابدين بزيدان في عام 2014 بعلاقة حب جمعتهما منذ لقائهما في معهد السينما بمصر، ومن ثم تزوجا ورزقا بطفلهما الأول الذي أسمياه أيمن على إسم والد زوجها.

وفي عام 2019، كشف حازم عن طلاقهما الذي حصل في عام 2017، قائلاً:”انفصلت عن زوجتي المصرية منذ سنتين تقريباً بسبب اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وأقيم في سورية الآن ولا أذهب إلى مصر، حيث لم أستطع الابتعاد عن بلدي أبداً”.

وفي ما خصّ إبنهما الوحيد قال:” ابني أيمن يعيش مع والدته هناك لأن عمره لا يسمح بابتعاده عنها فهي الأهم بالنسبة له كونه صغيراً، إضافة إلى أننا نتواصل عبر الانترنت، وهو موضوع مؤلم بالنسبة لي لكن تجاوزته”.









