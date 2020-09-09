تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين والمشاهير علي السوشيال ميديا، صورة عائلية لـ “حازم زيدان” نجل الفنان السوري “أيمن زيدان”،شهدت ظهوره مع إبنه وزوجته الممثلة المصرية” نهي عابدين” التى فاجأت عدد كبير من النشطاء بزواجها وبالرابط الاسري بنجل النجم السوري الكبير.

وبالتعريف عن نهي عابدين هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية. درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل (طوق نجاة) مع الفنانة فيفي عبده. شاركت بعدها بعده أعمال أخرى. تزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014 وأنجبت منه طفل (أيمن) على اسم جده النجم السوري أيمن زيدان.

وفي عام 2019، كشف حازم عن طلاقهما الذي حصل في عام 2017، قائلاً:”انفصلت عن زوجتي المصرية منذ سنتين تقريباً بسبب اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وأقيم في سورية الآن ولا أذهب إلى مصر، حيث لم أستطع الابتعاد عن بلدي أبداً”.

وفي ما خصّ إبنهما الوحيد قال:” ابني أيمن يعيش مع والدته هناك لأن عمره لا يسمح بابتعاده عنها فهي الأهم بالنسبة له كونه صغيراً، إضافة إلى أننا نتواصل عبر الانترنت، وهو موضوع مؤلم بالنسبة لي لكن تجاوزته”.

الصورة المتداولة لحازم زيدان وزوجته نهي عابدين وإبنهما إيمن

في سياقٍ آخر، تراجعت الفنانة نهي عابدين عن قرار الاعتزال الذى كانت اتخذته فى شهر مايو الماضى، كما بدأت تظهر بكثافة على السوشيال ميديا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت متفاعلة عليها بشكل كبير، حيث تنشر يوميا صور جديدة لها وتظهر بكامل أناقتها وجمالها، كما تغرد يوميا بمقولة أو تنشر صورة مرفقة بتعليق لها، وكان آخر صورة نشرتها على حسابها على تويتر العام الماضى، لكنها عادت بقوة على السوشيال ميديا كما تتفاعل مع الأحداث الجارية بالتغريدات.

وعلي الصعيد الفني، تشارك الفنانة نهي عابدين فى حكاية “ضى القمر”، إحدى حكايات “مسلسل إلا أنا”، للنجمة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدى، حيث تجسد فى العمل دور زوجة الفنان محمد شاهين الذى تتعاون معه للمرة الخامسة فى الدراما، حيث شاركا سوياً، خلال أربعة أعمال سابقة هم “مسلسل ونوس” مع النجم الكبير يحيى الفخرانى عام 2016، و”لدينا أقوال أخرى” مع النجمة يسرا عام 2018، و”سيدنا السيد” مع جمال سليمان عام 2012، و”الكابوس” مع غادة عبد الرازق عام 2015.