شارك الفنان المصري “إدوارد”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدة صور تجمعه بإبنه الاكبر “مارك” الذي لفت الأنظار إليه بوسامته الشديدة وركزت علي هذا الامر الكثير من نعليقات الجمهور والمتابعين.

وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنان إدوارد مع تلك الصور بشكل كبير، إذ أعرب البعض عن تفاجئهم مشيرين إلى عدم معرفتهم بوجود إبن شاب لإدوارد، فيما أشار البعض الآخر إلى وسامة مارك، وعدم شبهه لوالده تماماً فيما أشار البعض لوجود بعض الشبه.

وعلي الصعيد الفنى، يُشارك الفنان إدوارد فى أحداث “مسلسل نسل الأغراب” الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا و النجم أمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامي، والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد إدوارد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، خاصة بعد نجاحه فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل البرنس” و”مسلسل فرصة تانية”.

وتعد مشاركته في مسلسل نسل الأغراب المرتقب، هي المرة الثانية الذى يجسد فيها إدوارد شخصية صعيدية بعد “مسلسل ولد الغلابة” الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير وكان أيضاً من إخراج محمد سامي.

كما يشارك الفنان إدوارد حالياً في بطولة “مسلسل لؤلؤ” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.