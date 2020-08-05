من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، المطربة المصرية “أنغام” التى نشرت مؤخراً صورة لها شهدت ظهور إبنها الشاب “عمر عارف” من طليقها الأول “مجدي عارف”، الذي يشبهها إلي حدد كبير، الأمر الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال صغيراً خاصة أن أنغام تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

في سياقٍ آخر، علقت النجمة أنغام على الإنفجار الضخم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء، والذي شهد وقوع 30 قتيلا وقرابة الـ3000 مصابا حتى الآن، وقامت أنغام بمشاركة صورة العلم اللبناني عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وأرفقتها بالتعليق قائلة:””يارب إحفظ لبنان الحبيبه وأهلها #انفجار_بيروت”.

كما تصدرت الفنانة أنغام التريند علي السوشيال ميديا وكافة المنصّات الإعلامية مؤخراً، وذلك بعد إنفصالها رسمياً عن زوجها الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه من الإعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها؛ حيث قال، “كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.