شاركت النجمة اللبنانية “باسكال مشعلاني” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت مظاهر أحتفالها مع إبنها “إيلي” بمناسبة عيد ميلاده التاسع، وسط أجواء عائلية مليئة بالحب والمرح.

واستطاع إبن الفنانة باسكال مشعلاني أن يخطف الأنظار بالشبه الكبير مع والدته، الأمر الذي أشار له عدد كبير من النشطاء علي السوشيال ميديا، كما شهدت الصور ظهور زوجها الملحن والموزع اللبناني “ملحم أبو شديد​” وبعض أفراد العائلة، وأرفقت مشعلاني تلك الصور بالتعليق فقالت: “اليوم صارو ٩ عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي، الله يخليلي إياك أنت حياتي روحي قلبي، أحلى شاب”.

وعلي الصعيد الفنى، انتهت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات. ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم “استنى”، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان زوجها ملحم أبو شديد.

يُذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو غنائى قدمته بمشاركة إيساف، يحمل اسم “فرصة تانية” من إخراج فادى إلياس، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، وتقول كلمات الأغنية : “تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله..لكن أبوابه مفتوحة”.