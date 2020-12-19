أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة لـ “ثائر” نجل النجم السوري ”بسام كوسا”، والذي كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن ثائر يُعد “نسخة مصغرة” عن والده النجم الكبير في مرحلة الشباب.

وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي بسام كوسا مع تلك الصور بشكل كبير، إذ أعرب البعض عن تفاجئهم مشيرين إلى عدم معرفتهم بوجود إبن شاب له، فيما أشار البعض الآخر إلى وسامة ثائر، يُشار إلي أن الفنان السوري بسام كوسا له إبنان هما: وجد وثائر .

في سياقٍ آخر، انتشر فيديو ترويجي عبر مواقع التواصل الإجتماعي يرصد أدوار الممثلين السوريين بسّام كوسا وعبّاس النوري في سلسلة “​صرخة روح​”، حيث اطلا في المواسم الثلاثة الأولى بأدوار الشر. وتفاعل المتابعون مع دورهما الشرير الذي ترك أثراً كبيراً عند المشاهدين وراحوا يعلقون على هوية الممثل الأكثر شراً في العمل،

“مسلسل صرخة روح” دراما سورية جريئة بدأ عرضها في رمضان 2013 ويتألف كل موسم من ستة خماسيات ويتحدث عن الخيانة بكافة أنواعها. وحقق مشاهدة عالية في العالم العربي.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال بسام كوسا “مسلسل سوق الحرير” من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: دارين حداد، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.