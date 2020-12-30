تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صورة شهدت ظهور “يوسف” نجل الإعلامية المصرية ”ريهام سعيد”، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد.

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هم “أمينة” و”يوسف” من زيجة سابقة، وطفلها “طارق”، الذي يبلغ من العمر حالياً ما يقارب الثلاث سنوات، من زوجها الحالي .

و نشرت ريهام سعيد تلك الصورة المتداولة لإبنها “يوسف” برفقة أحد الحيوانات البرية “نسناس”، وأرفقتها بالتعليق الذي دافعت من خلاله عن نفسها بعد تقديمها حلقة “صيد الثعالب” الشهيرة من برنامج صبايا الخير ، والتى أثارت الكثير من الجدل وأدت إلي صدور قرار من المجلس الأعلي للإعلام بوقف البرنامج لحين إكمال التحقيقات حول تلك الحلقة .

في سياقٍ مُتصل، علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بعودة برنامجها صبايا الخير، مرة ثانية، عقب التحقيق معها، وإلزامها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج المقبلة، ونشرت ريهام قرار المجلس الأعلى للإعلام، على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الحمد لله”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا كشف فيه تفاصيل التحقيقات بشأن “برنامج صبايا الخير” والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن تقرر إيقاف البرنامج بعد حلقة صيد الثعالب.

وقال المجلس في بيانه، إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.