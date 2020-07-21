من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة المصرية “ريهام عبد الغفور” التى نشرت مؤخراً مجموعه من الصور شهدت ظهور إبنها الشاب الذي يشبهها إلي حدد كبير ويشبه جده الفنان “أشرف عبد الغفور”، الأمر الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال طفلاً خاصة أن ريهام عبدالغفور تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بمرور 20 عاما على ظهورها الأول فى مجال الفن الدراما، وذلك فى أول مشاركة لها من خلال “مسلسل العائلة والناس”، الذى عرض عام 2000 مع النجوم كمال الشناوى، يوسف شعبان، فردوس عبد الحميد، عزت أبو عوف وغيرهم، ونشرت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من تتر مقدمة المسلسل مدون بجملة “ولأول مرة.. ريهام عبد الغفور”، صحبتها بتعليق: “كان ياما كان”.