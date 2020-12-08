أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة للفنانة المصرية ”صابرين” مع إبنها الاكبر “نور”، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد ، وأشار بعضهم إلي أن نور يُعد “صورة طبق الأصل” من والدته”.

وهنأت الفنانة صابرين إبنها نور بمناسبة عيد ميلاده من خلال تلك الصورة التى جمعتهما وأرفقتها بالتعليق قائلة :” كل سنه وانت النور اللي يشوف بيه كل سنه وانت النور اللي بيدفيني كل سنه وانت النور اللي ربنا بعتهولي هديه من السما كل سنه وانت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويارب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل ايامك نور علي نور كل سنه وانت طيب يانور”.

نور إبن صابرين “نُسخة طبق الأصل” من والدته

في سياقٍ آخر ، أكدت الفنانة صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” أنها بالفعل أصيبت بفيروس كورونا هي وعائلتها وأضافت أنهم فقدوا حاسة الشم فقط وأن خطورة كورونا حاليًا أنها تأتي بلا أعراض، مشيرة إلى أن والدتها لم تلتقط العدوى حتى الآن، وقالت باكية: “أنا أكتر حد خايفة عليه دلوقتي ماما دعواتكم”.

وتابعت صابرين: “ولادي كمان صعبانين عليا أوي، ابني نور أخد العدوى، يا جماعة أبوس إيديكم خدوا بالكم مفيش اعراض، محدش يخرج إلا للضرورة القصوى، وياخد الإجراءات والكحول”، ونفت صابرين أن تكون التقطت العدوى من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنها لتقطتها من أخيها وزوجته.

وأضافت خلال المداخلة التي كسبت تعاطف الكثيرون بعدها: “أنها لا تعلم من أين جائتها العدوى رغم شكها ان مصدرها شقيقها وزوجته، فهي لا تستطيع تحديد ذلك بأي شكل، لذلك كان من الأمانة أن تعلن إصابتها حتى يحتاط مخالطوها، لافتة إلى أنها حاليا تعاني من صداع وحرقة بالأنف وأوجاع متفرقة بالجسم، وتابعت تصريحها بقولها “هي عبارة عن شومة واتضربت على الدماغ، أنا كنت بعمل كل حاجة بإيدي دلوقتي مش عارفة أعمل حاجة لعيالي، قاعدين في بيت واحد ومش بنشوف بعض .